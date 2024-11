Quotidiano.net - Ali Agca e il caso Orlandi, la famiglia: non è credibile. Ma spunta un’altra lettera

Roma, 24 novembre 2024 - “Alì Agcà è del tutto inaffidabile. In questi 41 anni ha cambiato versione un numero ormai considerevole di volte, non abbiamo bisogno di persone che così ostacolano il raggiungimento della verità, dopo 41 anni abbiamo bisogno di non perdere più tempo e procedere il più veloce possibile verso la verità”, è netta l’avvocatessa della, Laura Sgrò, nel commentare l’intervista al nostro giornale dell’attentatore di San Giovanni Paolo II, Agcà, in cui ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione di inchiesta bicamerale che sta indagando sulla scomparsa di Emanuela. “Il mio pensiero è lo stesso di Pietro – dice Sgrò –, non pensiamo che chi ha cambiato tante volte le sue versioni possa essere. Anzi, viene quasi il sospetto che si voglia speculare sulla povera Emanuela”.