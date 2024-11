Gaeta.it - Accordo storico al vertice climatico: assistenza finanziaria alle nazioni povere raggiunge 300 miliardi di dollari

Facebook WhatsAppTwitter I recenti colloqui alannuale sul clima hanno prodotto uncruciale che prevede un significativo incremento dell’destinata ai Paesi in via di sviluppo. Questo sviluppo è di fondamentale importanza per contrastare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, poiché si prevede che lepiù ricche contribuiscano con almeno 300diall’anno entro il 2035. L’intesa è stata pubblicata ufficialmente sulla piattaforma delleUnite, dopo una fase di circolazione riservata tra i negoziatori. L’è stato ampiamente riportato dal Washington Post.Dettagli dell’sul finanziamentoIl contenuto dell’prevede un impegno chiaro da parte dellepiù sviluppate nel mobilitare risorse economiche a sostegno delle economie emergenti.