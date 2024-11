Terzotemponapoli.com - Valli: ”Quando arriva la chiamata di Napoli, non è solo il Napoli Basket a chiamare, ma l’intera città”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: è sorprendente che un roster con queste potenzialità non abbia ancora ottenuto una vittoriaSi è tenuta questa mattina nella sede della S.S.di Viale Gramsci, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Head Coach delGiorgio. All’evento hanno partecipato l’Amministratore Delegato della società Alessandro Dalla Salda ed il Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart. Presente anche il Direttore Sportivo Giuseppe Liguori.Dichiarazione dell’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda:“In una situazione di emergenza come questa, abbiamo riflettuto sul tipo di allenatore da cercare sul mercato, valutando inizialmente se puntare su un tecnico italiano o straniero. Dopo il confronto con Llompart e Liguori, la scelta è ricaduta su Giorgio, per due motivi fondamentali: la sua capacità tecnica e la forte motivazione.