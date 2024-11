Sport.quotidiano.net - Use Rosa Scotti a Torino. Con l’obiettivo rivincita

Da una piemontese all’altra. Dopo aver ospitato e battuto la Tecnoengineering Moncalieri, infatti, domani alle 18 l’Usesarà di scena al Pala Sport Club di Venaria Reale per affrontare ilTeen Basket (arbitri Marcoretti di Rozzano e Castellaneta di Bolzano). Una sfida che, tenendo conto della classifica, vede le biancorosse largamente favorite visto che le padrone di casa occupano la terzultima posizione con quattro punti, ben otto di meno di Ruffini e compagne. In questo tipo di partite, però, le insidie sono sempre dietro l’angolo. La gara dello scorso anno insegna, con l’Use che cedette inopinatamente 70-57 dopo aver dominato la gara di andata a Empoli. Quindi sarà necessario che la squadra di coach Cioni continui a giocare da squadra come ha fatto finora perché, di sicuro,entrerà in campo con il proverbiale coltello tra i denti, visto che davanti al proprio pubblico è ancora a secco.