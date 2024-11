Quotidiano.net - Si sveglia poco prima della cremazione, l’incredibile vicenda di un 25enne indiano dichiarato morto

Roma, 23 novembre 2024 -, si rigiusto. E' l'incredibile, raccontata dai media indiani, delRohitash Kumar, sfuggito alla 'seconda' morteche il suo corpo venisse cremato nell'ospedalecittà di Jhunjhunu, stato del Rajasthan, nel nord dell'India. In ospedale fuIl giovane, hanno reso noto fonti mediche del Rajasthan, aveva già difficoltà di parola e di udito quando si ammalò e venne colpito da un violento attacco epilettico. Fu subito portato all'ospedale di Jhunjhunu, dove però un dottore non fece altro che certificare il suo decesso Nessuna autopsia Il referto autoptico fu redatto senza effettuare l'autopsia, haalla stampa locale D. Singh,rio del nosocomio, così il corpo era stato messo subito a disposizione per la