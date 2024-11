Ilrestodelcarlino.it - Rientra il caso Esposito: "Ci siamo chiariti, è sereno"

"Andremo decisi e alla ricerca dei tre punti. Ma occhio al Termoli, aveva iniziato bene". È ciò che afferma Claudio Cicchi, direttore sportivo della Civitanovese, in vista della partita di domani con i rossoblù impegnati sul campo del Termoli (14.30). Una sorta di sfida salvezza, con i marchigiani penultimi e l’undici allenato da Massimo Carnevale appena due lunghezze sopra. Entrambe le formazioni, reduci da sconfitte, non vincono da oltre trenta giorni, la compagine rossoblù dallo scorso 19 ottobre, il Termoli dal 23 dello stesso mese e in entrambi i casi il successo è avvenuto ai danni dell’Ancona. La squadra molisana non sarà seguita dalla propria tifoseria organizzata, contraria al fatto che gli allenamenti si svolgono a Pietramelara, nel Casertano (150 km da Termoli). Inoltre, i giallorossi hanno diversi infortunati come Hutsol, Galdean, Traini, Cannavaro e Pizzella.