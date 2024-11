Bergamonews.it - Presi con un chilo di hashish, finiscono in carcere

Verdellino.con undiinin attesa del processo per direttissima.L’arresto è avvenuto a Verdellino nella mattinata di giovedì 21 novembre. I carabinieri erano impegnati in un servizio di prevenzione dello spaccio, quando si sono avvicinati ad un bar del paese. Hanno visto due persone nordafricane sedute al tavolino esterno e altre due che si avvicinavano a loro a bordo di una Cupra Formentor, risultata presa a noleggio.I quattro hanno parlato un po’, poi uno di loro si è avvicinato a una Honda, l’ha aperta, ha preso qualcosa dal vano portiera e se l’è infilata in tasca. A quel punto i militari si sono avvicinati e hanno perquisito i due maghrebini che erano arrivati con la Cupra. Addosso a H.S., 27 anni, marocchino, sono stati trovati 502 grammi die 900 euro in contanti.