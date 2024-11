Gaeta.it - Nasce “Spirit of Savoia”: il contest che celebra l’aperitivo italiano con drink unici

Facebook WhatsAppTwitter L’iniziativa “of” rappresenta una nuova opportunità per i cocktail bar di tutta Italia e non solo, di inventareoriginali utilizzando i vini aperitivi vegani di Casa. Fino al 21 dicembre, i bartender di diversi paesi, tra cui Spagna, Stati Uniti, e Gran Bretagna, possono partecipare a questo concorso innovativo, promuovendo così la cultura dele manifestando la versatilità di due prodotti rappresentativi del patrimonio liquoristico: ilAmericano Rosso e ilOrancio.I vini aperitivi: una fusione di saporiI protagonisti dell’iniziativa,Americano Rosso eOrancio, si distinguono per le loro caratteristiche uniche. IlAmericano Rosso, un mix equilibrato di Vermouth e Bitter, offre un connubio di sapori amari e dolci che si presta alla creazione di numerosi cocktail.