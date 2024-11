Lapresse.it - Napoli, sequestrati botti di Capodanno: c’è anche la ‘bomba Sinner’

Blitz dei carabinieri dicontro ‘Le bombe del campione‘ in vendita, fuochi ediillegali, dedicate ai campioni sportivi. Dopo la bomba Kvara e quella Maradona, arriva infatti laSinner‘, così venduta sui social. Le tipiche cipolle, in sostanza, che portano solitamente il nome del momento di un campione nell’ambito sportivo, questa volta sono arancioni e ricordano i capelli del campione azzurro di tennis.Durante il blitz in un appartamento di un 24enne incensurato dell’area Flegrea i militari hanno trovato 486 ordigni illegali di vario tipo per un peso complessivo vicino ai 50 chili. Il 24enne è finito in carcere e deve rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.Si tratta di fuochi illegali.dipieni di polveri pericolosissime. La criminalità organizzata si adegua al mercato – sottolineano gli investigatori.