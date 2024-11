Spazionapoli.it - Maradona, Napoli si mobilita per ricordare Diego: il programma degli eventi

Lunedì 25 novembre cade il quarto anniversario della scomparsa diArmando. La città diè pronta a rendere omaggio al Pibe de Oro.Sono giornate particolarmente toccanti per tutta, con il calcio che è un minimo comune denominatore alle varie emozioni che si stanno respirando in queste ore in città. Nella sfida di domani contro la Roma, il tifo presente alricorderà Ciro Esposito, sostenitore azzurro che oggi, 22 novembre, avrebbe compiuto quarant’anni. Anche la mamma Antonella ha annunciato la sua presenza allo stadioArmando, per assistere alla coreografia che prenderà vita a Fuorigrotta nel corso del match.Pomeriggio che vedrà anche l’emozione nelun artista che ha dato tanto alla città, come Pino Daniele: nel pre match, sarà svelata la canzone inedita del re del blues, dal nome Again (qui per i dettagli).