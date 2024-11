Ilrestodelcarlino.it - L’alta velocità nelle Marche. Baronciani: "Né fondi né progetti". Acquaroli: "Novità entro l’anno"

Nel corso dell’assemblea annuale di Confindustria provinciale, che quest’anno si è tenuta nel ristrutturato teatro di Cagli, tra i tanti temi toccati anche quello riguardante il sistema delle infrastrutture. Punto, questo, affrontato assieme ad altre tematiche dal presidente provinciale degli industriali Alessandra. E non poteva non emergere il problema della ferrovia Adriatica. Su questo argomento è intervenuto anche il presidente della Regione Francescoche ha annunciato e auspicato "importantiper la fine delsul progetto delche correrà per tappe, da Bologna a Rimini e da Rimini fino ad Ancona fino ad arrivare a Lecce". Il presidente della Regione ha discusso di tutto ciò (e di tanto altro) davanti agli industriali della provincia, dopo aver spiegato il motivo per cui è stato bocciato il progetto del by-pass ferroviario Pesaro-Fano per un miliardo e 800 milioni sponsorizzato dall’ex sindaco Matteo Ricci "che ha trovato contrari tutti i sindaci anche per l’elevato numero di treni merci in transito: uno ogni 8 minuti", ha detto