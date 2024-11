Rompipallone.it - Italia, nuovo attaccante per Spalletti? È nato in Argentina

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 23 Novembre 2024 15:01 di redazioneL’continua ad avere il solito problema, serve un calciatore che metta la palla in porta. Ecco l’ultima idea del CT, Luciano.La Nazionale diè reduce dalla sconfitta contro la Francia che è costata il primo posto in Nations League. Bastava perdere con un gol di scarto per blindare la posizione in vetta alla classifica, ma la doppietta di Rabiot e l’autogol di Vicario su punizione di Digne hanno regalato il 3-1 a Deschamps che è valso il sorpasso.Questo ha portato alla Nazionale azzurra un difficile quarto di finale di Nations League contro la Germania, una partita che ormai è diventata da tempo un classico del calcio mondiale. Dopo le sfide ai Mondiali e agli Europei, verrà aggiunto anche un match in questa competizione.