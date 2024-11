Ilrestodelcarlino.it - Incidente ad Ascoli, due feriti e traffico in tilt

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 novembre 2024 – Auto gravemente danneggiate, ma conducenti in condizioni non gravi: è questo il bilancio di unstradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l'asse attrezzato di Monticelli, ad. L'ha coinvolto un Suv Mercedes e una Opel Corsa. Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture viaggiava in direzione dello stadio, mentre l'altra, proveniente dalla corsia opposta, stava effettuando una svolta verso il Little Bar. L'impatto è stato violento tanto che il Suv è finito sul marciapiede alla destra della carreggiata. Sebbene entrambe le vetture siano transitate con il semaforo verde, sembra che una delle due non abbia rispettato la precedenza, causando lo scontro.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Entrambi i conducenti,in modo lieve, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni per accertamenti.