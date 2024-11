Ilveggente.it - I pronostici di sabato 23 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

di23, tornano in campo tutti i principali campionati:A,1 e.La tredicesima giornata diA prende il via questocon in campo quattro squadre che saranno poi impegnate in Champions: l’Inter ha la partita sulla carta più abbordabile in quel di Verona, anche l’Atalanta parte coi favori del pronostico al Tardini contro il Parma, l’attesa è però per il big match di San Siro tra Milan e Juventus. I bianconeri anche a causa dei numerosi infortuni hanno perso la solidità difensiva di inizio stagione: sarà una partita con gol?Idi23A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Vittorie interne in arrivo inper Bayer Leverkusen e Stoccarda contro Heidenheim e Bochum, anche l’Aston Villa innon dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti contro il Crystal Palace, lontano parente della squadra ammirata nel finale della scorsa stagione.