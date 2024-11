Secoloditalia.it - I gesti delle “pistole” all’Università? “Sbagliati e controproducenti per la sinistra”, dice l’ex Lc Manconi

Leggi su Secoloditalia.it

«Il segno della P38 e i manichini con i volti dei governanti bruciati in piazza sono forme di azione totalmente sbagliate e». Detto da “uno di” come lui, Luigi, già Lotta Continua, “Ombre rosse”, ambientalista, poi senatore del Partito Democratico, non è proprio una banalità. In un’ intervista al Corriere della Sera, in merito alla violenza dei manifestanti antifascisti nelle università, ai danni dei ragazzi di destra,che la colpa è “l’involuzione di istanze che non trovando altri canali di espressione si tramutano in forme di aggressività indirizzate contro il primo bersaglio che incontrano sulla loro strada”.: “Chi fa il gesto della P38 ignora la storia italiana”«Chi fa quel gesto ignora la storia e i traumi del nostro Paese», spiegasul gestoP38 che i collettivi antifascisti alla Sapienza hanno ostentato.