Formazioni ufficiali Manchester City-Tottenham Premier League 2024 2025

Ledi, partita valida per la dodicesima giornata della. Campioni in carica che cercano di uscire dal periodo difficile e restare in scia a un Liverpool che prova la fuga. Fresco di rinnovo di contratto, Pep Guardiola prova a guidar i suoi dopo due sconfitte consecutive. Ha voglia di riscatto, però, anche unche in questi primi mesi è andato molto a corrente alternata e si ritrova a metà classifica. Ecco le scelte dei due allenatori.(4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Lewis; Savinho, Bernardo Silva, Gundogan, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola(4-3-3): Vicario; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son.