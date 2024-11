Iltempo.it - Fitto vice di Ursula, Pd in tilt: Elly vuole il no, Gentiloni frena

Il voto per la nuova Commissione europea sarà ratificato nella prossima plenaria a Strasburgo il 27 novembre. Mercoledì. Ma già dall'inizio della settimana, l'iter di avvicinamento alla prova dell'aula vedràvon der Leyen impegnata nell'ultimo giro di consultazioni con i gruppi del nuovo Parlamento europeo. Insisterà soprattutto con gli indecisi, come i Verdi, e con i tre gruppi teoricamente in maggioranza, al fine di scongiurare eventuali brutte sorprese. Il giro di valzer di Von der Leyen inizierà con i co -presidenti del gruppo dei Verdi europei al Parlamento europeo, Terry Reintke e Bas Eickhout. La Presidente in pectore incontrerà anche i leader dei tre gruppi di maggioranza, Ppe, S&d e Renew. Da loro si attende solo la conferma che le tensioni sul caso della socialista Ribera da parte dei popolari spagnoli possono ritenersi risolte.