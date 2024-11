Thesocialpost.it - Famiglie italiane sempre più tartassate: crescono a 1.200 Euro al mese le “spese obbligate”

Le– quelle che una famiglia non può evitare se vuole mantenere un minimo di vita decorosa – pesanodi più sul bilancio delle. Un’analisi condotta dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre ha rivelato che nel 2023 oltre il 56% dellefamiliari è destinato a coprire vocicome cibo, benzina e bollette. In termini assoluti, questo si traduce in una media di 1.191alsu un totale di 2.128spesi dalle, per un ammontare che riflette l’incidenza di consumi non rinunciabili.Le Uscite “” e il Loro Peso SulleLe uscite per beni e servizi che non si possono evitare hanno visto un aumento dal 2022, quando costituivano il 57,1% della spesa complessiva. Anche se l’inflazione sui generi alimentari e le bollette è rallentata, il dato rimane molto elevato se paragonato ai livelli pre-pandemia e pre-crisi energetica, quando le vocigravavano tra il 53% e il 54% della spesa totale.