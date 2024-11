Movieplayer.it - Disney Villainous, il gioco da tavolo in cui siete i cattivi, è in offerta su Amazon per il Black Friday

Leggi su Movieplayer.it

Su, ildain cui indosserete i panni di alcuni fra i più celebri, è in sconto in occasione del2024. Ildaè insuper il2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 38,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo più basso recente indicato (48,97€) e del 35% sul prezzo consigliato indicato (59,99€). Trovate tutti i dettagli relativipassando dal box seguente, o .è venduto e spedito da: Il fascino del male in undaunico, ildafirmato Ravensburger, trasforma il mondo incantato dei classiciin un'arena di pura strategia, dove .