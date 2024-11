Lanazione.it - "Daimon Tour" di Larocca. Dualismo angelo-demone compagno segreto nella vita

Grande musica al Politeama di Poggibonsi, con Massimilianoe una tappa del suo "". L’evento è in Sala Set, domenica 24 novembre alle 19. Opening di Zara Goldfish. Massimiliano, voce e chitarra, si presenterà insieme a Federica Ottombrino voce, chitarra, diamonica, percussioni, Diego Sapignoli alla batteria e percussioni, Roberto Villa al basso e Gianfilippo Boni alle tastiere.sarà in concerto con ildel suo nuovo album che va sotto il titolo di "Dàimon" e per l’occasione è accompagnato da La Chute Orchestra. Dàimon è una collezione di canzoni che racconta la ricerca di un destino individuale. Ma è anche il racconto della lotta e del contrasto che può nascere con questo dèmone/, il "".racconta in dieci canzoni intime che attingono al dark blues, alla musica da film e alla canzone d’autore un viaggio al termine della "notte dell’anima".