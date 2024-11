Giornalettismo.com - Con l’estensione della web tax, il governo vuole colpire i giornali online

Entro la fine dell’anno, il Parlamento dovrà approvare la legge di Bilancio per il 2025. Il testo bollito è stato depositato dal MEF meno di un mese fa e, almeno per il momento, sono stati già presentati ben 4.500 emendamenti che, ora, sono al vaglioCommissione BilancioCamera. Non tutti passeranno questo step, con ilche spera di ridurre questo numero almeno a 600. Tra le tante proposte di modifica ce n’è una presentata da un partito di maggioranza: è Forza Italia l’unico partito a far parte dell’esecutivo ad aver presentato un emendamento per modificare le modifiche (scusate il gioco di parole) alla Digital Service Tax. Digital Service Tax italiana colpisce iLa tassa sui servizi digitali, fino a oggi, riguarda solamente le grandi aziende del tech (con ricavi annui superiori ai 750 milioni di euro) che operano in Italia.