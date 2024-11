Ilfoglio.it - C’erano una volta le scrivanie. Lettera dall’èra muskiana

unale. Non belle, massicce, spesso polverose. In ogni ufficio leerano rigorosamente di proprietà di un dipendente. A volte, per decenni. Leerano un mondo. I cassetti, il ricettacolo di carte di ogni tipo. Tal, ingolfati, si bloccavano, e allora bisognava sgottare: auguri di Natali dimenticati, biglietti di treni mai presi, spiccioli in vecchie lire. Ma, anche: furiose lettere mai spedite al direttore, disegni dei bambini, sigarette fossili, aspirine scadute. Orecchini, rossetti, nellefemminili. Accanto al computerle foto dei figli. La parete retrostante era ugualmente ritenuta di proprietà: quindi bandiere del Milan, anatemi calcistici, vaffa ai colleghi di destra, o di sinistra. La scrivania era ringhiosamente personale anche durante le ferie.