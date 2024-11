Ilrestodelcarlino.it - Cecilia Gasdia: "È stato un faro. Un padre per noi che muovevamo i primi passi in un repertorio ignoto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tante le dichiarazioni d’affetto e stima per Gianfranco Mariotti dal mondo del teatro. Tra queste quelle di, indimenticata cantante al Rof e sovrintendente dell’Arena di Verona e quella della regista pesarese, direttore artistico del Wexford Festival Rosetta Cucchi. "E’ una perdita grandissima – ha scritto– non solo personale ma per l’intero mondo musicale e culturale. Almeno tre generazioni di artisti, studiosi e aponati devono a lui la magnifica invenzione del Rof, che ha guidato per quasi quarant’anni dalla prima ideazione alle delicate trasformazioni istituzionali in Fondazione. Mariotti èunin questo mondo, unper tutti noi chein unquasi o del tutto sconosciuto, che èriscoperto proprio grazie alla sua capacità di mettere insieme forze e talenti diversissimi per guidarli verso risultati condivisi.