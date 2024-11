Impresaitaliana.net - C’è ancora un domani, il film di Cortellesi con ingresso gratuito al Magic Vision

Leggi su Impresaitaliana.net

Ildi Paolasarà proiettato gratuitamente al, l’iniziativa di Katia Iorio per riflettere su temi di violenza domestica e dipendenze: “Daremo visibilità agli invisibili di questo tempo”Casalnuovo di Napoli. «Promuovendo questa iniziativa intendiamo dare visibilità agli invisibili di questo tempo, vincendo i luoghi comuni e i pregiudizi di chi si approcciacon troppa superficialità a problematiche che fanno parte delle nostre realtà cittadine».Così Katia Iorio che in sinergia al Gruppo Infinito, una realtà che si occupa del recupero da ogni forma di indipendenza, ha promosso la proiezione delpluripremiato di Paola, C’è, presso ildi Casalnuovo di Napoli.L’appuntamento è per il 25 novembre, alle ore 18:30, l’alsaràper tutti coloro che insieme agli utenti del Serd, accompagnati dai loro educatori, vorranno riflettere su temi come la violenza domestica, le piccole libertà da conquistare, la ricaduta delle scelte genitoriali sui figli e tanto altro.