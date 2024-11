Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Theo Hernandez a un passo dal rinnovo! Le ultime

Leggi su Dailymilan.it

e ilsono sempre più vicini aldi contratto: niente addio nella prossima sessione estiva die ilnon sono mai stati così vicini a trovare un’intesa per ildi contratto.Secondo.com, la trattativa il prolungamento contrattuale del terzino sinistro classe 1997 si sarebbe sbloccata nella terza settimana di novembre.Nonostante l’affare sia solo alle battute iniziali è emersa chiaramente una volontà comune da parte di entrambe le parti ovvero quella di proseguire insieme in questa avventura.Segnali diper? Il punto della situazione View this post on InstagramA post shared by T H E O H E R N A? N D E Z (@a undal! LeLEGGI ANCHE, Carlo Pellegatti: ecco quando arriverà Samuele Ricci.