Bologna com’era | le mistocchine antenate del ’cibo di strada’

Molti anni fa (non dico quanti), ancora minorenne andavo allo stadio accompagnato e vedevo alcune donne intente a cuocere qualcosa sulla graticola o piastra di un forno rudimentale che si reggeva su tre gambe. Mio zio vedendomi incuriosito mi disse: "Sono mistocchinaie (foto), cioè fanno leche somigliano a frittelle fatte con farina di castagne. Quella lì a destra è la più brava e aggiunge uvetta e zucchero a velo": me le fece assaggiare ed erano ottime. Da allora, ogni volta che andavo allo stadio, non mancavo di acquistarne più di una. In seguito mi resi conto che lefacevano parte della storia gastronomica diperché passeggiando per le vie del centro dividi diverse mistocchinaie sedute agli angoli delle strade o sotto i portici col loro forno davanti.