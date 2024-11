Secoloditalia.it - Boldrini contro i giovani di FdI fa imprecare Del Debbio: “Ma non era una bestemmia” (video)

Bufera su Paolo Delper una presuntain tv nel corso di Diritto e Rovescio, su Rete 4. Ilviene studiato minuziosamente in queste ore sui Social come un fallo di rigore al Var.Zio can?Beeeeeeehhhhhh sior #Delpic.twitter.com/bArTF6wvUU— Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) November 21, 2024 L’imprecazione? Colpa della“Io e lala ringrazio che ci concede sempre interviste così gentili – dice il conduttore di Rete 4 con le mani sul volto come a non capacitarsi – Ma cosa cazzo c’entrano questi ragazzi di Azione universitaria sui fascisti? Che poi si può combattere un presunto fascista con atti fascisti come quello di non far parlare in una scuola? Signora, per favore, lo faccia per Ricci (il sindaco dem di Pesaro, ospite in studio ndr) che è una persona ragionevole.