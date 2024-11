Metropolitanmagazine.it - Blitz degli ambientalisti a Roma: cinque tonnellate di letame scaricate davanti al Viminale

Ilè scattato intorno alle undici di ieri mattina, nel corso del giorno conclusivo della COP29. Più di cento attivisti di Extinction Rebellion hanno scaricato con un camionquintali diall’ingresso del Ministero dell’Interno, per poi occupare il piazzale delcon delle tende estriscioni che riportavano la scritta «L’unica sicurezza è questo clima di merda». Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per smantellare le tende e accompagnare i protestanti in commissariato per essere identificati. Alcune persone sono state fermate e portate via mentre si stavano arrampicando sualberi adiacenti all’edificio per esporre uno striscione. Nel frattempo, le squadre speciali Ama si sono adoperate per ristabilire il decoro in piazza del, ripulendola.