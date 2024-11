Gaeta.it - Black Friday: NaturaSì contro il consumismo con l’evento “Spesa consapevole” per l’ambiente

Facebook WhatsAppTwitter Il, evento annuale dedicato allo shopping sfrenato, sta guadagnando sempre più attenzione, non solo per le sue promozioni ma anche per le sueindicazioni ambientali. In risposta a questa tendenza,ha lanciato l’iniziativa “”, un progetto che si propone di contrastare l’eccessivo, devolvendo il 3% degli acquisti realizzati il 29 novembre a favore di progetti legati alla sostenibilità agricola e ambientale.L’importanza dellapunta a sensibilizzare i consumatori rispetto alle impronte ecologiche degli acquisti compulsivi, ponendo l’accento sulle conseguenze di pratiche commerciali di massa come il. Lainvita i clienti a riflettere sulle loro scelte di consumo, dal momento che l’acquisto impulsivo porta a un aumento significativo di rifiuti e a una gestione inefficace delle risorse naturali.