Ilrestodelcarlino.it - "Beko, tagli che rischiano di desertificare la città"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il piano presentato dai vertici dellain ministero deve essere ritirato: è inammissibile illustrare nelle sedi istituzionali, le azioni con le quali, nei fatti, una multinazionale intende abbandonare l’Italia". Netta la presa di posizione della Fiom di Ancona. "L’assenza totale di investimenti nei processi produttivi, lo smantellamento di interi asset come il lavaggio e la refrigerazione, non possono e non devono in alcuna maniera trovare nessun punto di condivisione. Il territorio di Fabriano ne uscirebbe ulteriormente massacrato e, nella migliore delle ipotesi, con un ruolo assolutamente marginale nelle strategie di. L’azzeramento di ricerca e sviluppo e delle altre funzioni impiegatizie,di generare un esubero pari alla chiusura di uno stabilimento produttivo (si supererebbero le 360 unità, ndr), oltre a una perdita di altissime competenze che hanno contribuito alla storia dell’elettrodomestico in Italia e che, invece, andrebbero preservate e sostenute con progetti".