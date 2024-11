Atlético de Madrid | probabili formazioni dell’Atlético de Madrid – Alavés da LaLiga EA Sports

Leggi su Justcalcio.com

Atletico E Alaves Si affronteranno questo sabato, 23 novembre, alle 16:15 Metropolitana aerea di Riad alla giornata 14 della Liga EA. I rojiblancos arrivano dopo aver battuto il Maiorca (0-1) prima dell'intervallo e la squadra babazorro dopo essere caduta Villarreal (3-0).L'recupera LlorenteSebbene Simeone perde a Molinache si unisce ai declini di Il Normanno E Lemar.Luis GarciaDal canto suo non potrà contare sugli infortunati Ugo Novoa E Protesoni.diUndici dei Atletico: Oblak; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Lenglet, Galán; Quartieri, Koke, Lino; Griezmann e Correa.Undici di Alaves: Sivera; Tenaglia, Abqar, Diarra, Pica, Manu Sánchez; Blanco, Guevara, Guridi, Carlos Vicente; e Toni Martinez