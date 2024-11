Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Le Leggi Del Cuore, Puntate Colombiane: Grave Incidente Per Jimena!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ledelsubisce une fa molta fatica a riprendersi. Per Pablo cambia tutto!Ledelprosegue e, nel corso delletornerà al centro dell’attenzione. L’ex moglie di Pablo ha dimostrato di avere una fortissima gelosia per l’avvocato, ma in seguito ci saranno per lei degli sviluppi piuttosto tragici ed inaspettati per tutti. Ma ecco che cosa sta per succedere.Ledelfa unautomobilistico!Nel corso dellede Ledel, si torna a parlare diquando la vita di quest’ultima viene improvvisamente sconvolta. La donna non è mai riuscita ad accettare il divorzio da Pablo ed ha infatti paura di poterlo perdere definitivamente se lui intraprenderà una relazione con un’altra donna.