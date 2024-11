Lanazione.it - A tutto Sapori & Mestieri

Leggi su Lanazione.it

Inaugurata ieri in corso Cavour la manifestazione ‘- Stile Artigiano‘ organizzata da Confartigianato dedicata ai prodotti tipici, dolci e salati, del territorio regionale che durerà sino a domenica con oltre 30 stand di produzioni artigianali. Molti gli appuntamenti in programma per oggi: dall’Area Media partirà alle 10 la ‘Caccia al tesoro alla scoperta delle attività del centro storico della Spezia‘. Alle 10.30 la guida Diego Savani porterà alla scoperta della ‘Città segreta: il quartiere Abissino e altri luoghi nascosti‘. Alle 11 gli allievi e i docenti del Ciofs Liguria prepareranno bignè durante uno cooking show con degustazione. Alle 12 la dirigente del Comune Rosanna Ghirri esporrà il progetto ‘La Spezia Capitale Italiana della Cultura 2027‘. Fra le altre cose, nel pomeriggio, ‘Dall’ulivo nasce un amaro‘, con il nuovo digestivo prodotto del Frantoio Moro di Caniparola.