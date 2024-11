Volley femminile Serie A1 2024 25 | Conegliano dilaga in casa di Milano e fa 10 10 in campionato

Leggi su Sportface.it

La Prosecco Doc Imocodomina indella Numia Veronel big match che apre la nona giornata dellaA1/25 di. Le Pantere trionfano con un perentorio 3-0 (25-20, 25-18, 25-15) e scavano l’allungo anche in classifica, dove guardano tutte le altre squadre dall’alto delle loro 10 vittorie in altrettante partite. Gara equilibrata solo nelle fasi iniziali, poiha messo in mostra una notevole prova di forza, sfruttando le grandi prestazioni delle solite Gabi e Haak, mentrenon è mai riuscita a trovare la quadra sia a livello difensivo che in attacco.TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICAA1/2025: FORMULA E REGOLAMENTOLA CRONACA DI– In avvio di partita si fa notare subito Zhu Ting, che permette alla formazione veneta di avvantaggiarsi fin da subito.