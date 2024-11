Ilveggente.it - Verona-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della tredicesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00:, diretta tv e.Ritorna il campionato e ad aprire una giornata assai importante ci pensa l’di Simone Inzaghi, impegnata sul campo del. I nerazzurri inseguono il Napoli – distante solamente un punto e che sarà impegnato contro la Roma domenica pomeriggio – insieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutto dietro una lunghezza dagli azzurri.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itPrima della sosta c’è stato il big match finito uno a uno con un calcio di rigore – dubbio, per non dire inesistente – sbagliato da Calhanoglu e che ha acceso le polemiche. Un’che sicuramente farà a meno appunto del turco, che si è fatto male in nazionale e che solamente ieri ha riabbracciato Lautaro Martinez, tornato comunque dalla sosta con due gol in altrettanti match con la maglia dell’Argentina.