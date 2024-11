Liberoquotidiano.it - Saronno City Hub, al via i lavori con la riqualificazione dell'Officina

Milano, 22 nov. (Adnkronos) - Sono iniziati idi-Edificio quattro all'interno del polo logistico manutentivo di FERROVIENORD a. Si tratta del primo intervento previsto all'interno del progetto “Hub” promosso da FERROVIENORD e finanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell'ambito del Contratto di Programma. Isono eseguiti dall'A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) CLF S.p.A. e ACV S.r.l. La'edificio 4 avrà una durata di circa 8 mesi e un importo di 3,6 milioni di euro.“Hub” prevede la realizzazione di un nuovo Polo Infrastrutturale Tecnologico – Manutentivo, con la, razionalizzazione e riorganizzazione degli edifici e degli spazi utilizzati per le attività ferroviarie, oltre che lae il restylinga stazione diCentro e di alcune aree limitrofe con una serie di interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di accessibilità per i viaggiatori e potenziare i vari sistemi di comunicazione (percorsi pedonali, piste ciclabili, attraversamenti ferroviari, parcheggi, ecc).