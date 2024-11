Salvini e Orban sfidano la Corte sul mandato di arresto a Netanyahu | Da noi è il benvenuto Meloni prende tempo | Approfondirò

Leggi su Open.online

I mandati dial premier israeliano Benjamine al suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant sono diventati, come era facilmente immaginabile, un caso politico internazionale. Al netto dei proclami di Washington – con Joe Biden che ha dichiarato «scandalosa» la decisione dellapenale internazionale – il vero tema si pone per i 124 stati membri del tribunale dell’Aia, che avrebbero il dovere di eseguire la decisione della. Tra questi l’Italia. Per adesso la presidente del Consiglio Giorgiahareggiato: «in questi giorni le motivazioni della Cpi, che dovrebbero sempre essere oggettive e non di natura politica». E ha promesso di farne un elemento chiave dell’agenda del G7 Esteri di Fiuggi-Anagni del 25 e 26 novembre. Dietro di lei la maggioranza sembra spaccarsi tra i «vedremo», i «se così vi pare» e i no secchi.