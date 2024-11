Secoloditalia.it - Ricolfi: “Il patriarcato esiste nelle famiglie di immigrati”. Lo studioso difende Valditara a “Piazza Pulita” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Ildi”. L’onestà intellettuale del sociologo Lucamette in imbarazzo lo studio di Formigli a “”. Lo scrittore, editorialista, presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume. Eintervenuto, tra le altre cose, su un tema che stava a cuore al conduttore: le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione Giuseppesue violenza sulle donne pronunciate nel giorno della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin. Lonon è certo personalità da allinearsi al politicamente corretto. Ed infatti il suo ultimo libro –Il follemente corretto (La Nave di Teseo)- dice tutto. Il suo intervento ha lasciato l’amaro in bocca agli ospiti, che però non hanno potuto ribattere. perché l’esposizine disi fonda – come sempre- su dati e non su pregiudizi ideologici.