Premio Fiamme Gialle Studio e Sport 2024 | a Castelporziano giovani campioni da Pisa

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia – Al Centroivo disono stati accolti e ospitati per tre giorni (19-20-21 novembre) i vincitori del” assegnato nell’ambito del XXVIIIInternazionale Fair Play Menarini ache si sono distinti per aver raggiunto eccellenti risultati sia a livelloivo sia in ambito scolastico.Vincitrice dell’edizioneè la campionessa livornese di pattinaggio artistico a rotelle Agnese Mori, classe 2004 e studentessa di Psicologia clinica e sperimentale all’Università di. Insieme a lei, il 17 giugno nella sede della Regione Toscana a Firenze, sono stati premiati la promessa del basket Guido Pellegrini e il campione di pattinaggio freestyle in linea Alessandro Cosentino, entrambi studenti di Ingegneria (chimica il primo e meccanica il secondo) presso l’Università di