Lanazione.it - Pedopornografia, migliaia di video e foto su smartphone e pc: arrestato

Empoli (Firenze), 22 novembre 2024 –di agghiacciantipedopornografici su computer e cellulari: un orrore digitale scoperto dalla polizia postale di Firenze, che haun sessantenne dell’Empolese. L’indagine è partita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto allaonline del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e condotta dal Centro Operativo di Firenze. Durante la perquisizione nella sua abitazione, gli investigatori hanno trovatoe computer che l’uomo avrebbe utilizzato per scaricare e visionare materiale pedopornografico. Secondo quanto emerso proprio il possesso di ingente quantità di contenuti multimediali pornografici, realizzati con l’utilizzo di minori, avrebbe consentito agli agenti della Postale di procedere all’arresto in flagranza.