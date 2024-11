Lapresse.it - Nuovo debito per le Bahamas, servirà a proteggere le sue acque turchesi

e protezione delledel suo mare. A questoil rifinanziamento delestero che le isole a sud della Florida intendono portare a termine per 300 milioni di dollari per liberare oltre 120 milioni di dollari. I soldi saranno usati in progetti di conservazione marina e mitigazione dei cambiamenti climatici.L’annuncio è arrivato dal governo delledopo la firma dell’accordo con ‘The nature conservancy’, la Banca Interamericana di sviluppo e altri partner finanziari. L’accordo prevede il riacquisto delesistente tramite unprestito con tassi d’interesse ridotti. Si tratta di una mossa che si prevede possa liberare circa 124 milioni di dollari.Soldi che saranno utilizzati per progetti nei prossimi 15 anni. Inoltre verrà creato un fondo patrimoniale per garantire il finanziamento dei progetti dopo i 15 anni.