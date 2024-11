Liberoquotidiano.it - Mo: Bonelli-Fratoianni, 'basta ambiguità, governo ha dovere rispettare diritto'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Ci aspettiamo dalMeloni, a differenza di quanto avvenuto finora, un atteggiamento univoco, chiaro e senzadi fronte alla decisione della Corte Penale Internazionale di emettere mandati di arresto per il premier dell'attualeisraeliano Netanyahu e per il suo ex ministro della difesa". Lo affermano Angeloe Nicoladi Avs. "Quello che tutto il mondo ha potuto vedere in questi mesi a Gaza è inequivocabile: una strage continua di decine di migliaia di civili che per ilinternazionale è un crimine di guerra. Ilitaliano ha ildiin toto ilinternazionale e dunque anche di applicare le decisioni assunte dagli organismi chiamati a farlo. Ecco perché troviamo incredibili, anzi scandalose le parole di Salvini, che allineandosi con i peggiori politici del pianeta dimostra il proprio disprezzo per la legalità internazionale auspicandone la palese violazione".