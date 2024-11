Lanotiziagiornale.it - “Mega-inciucio su Bruxelles solo per blindare le poltrone”. Parla l’europarlamentare M5S, Palmisano

Valentina, euromentare del Movimento 5 Stelle, alla fine è stata raggiunta l’intesa tra Popolari, Liberali e Socialisti, sul via libera ai vicepresidenti esecutivi di Ursula von der Leyen. Se l’aspettava?“Non è una sorpresa, già in passato i Socialisti hanno ingoiato tantissimi rospi senza batter ciglio, ma stavolta si è passato il segno. Si assumono la responsabilità di aver messo il sigillo sulla Commissione più a destra della storia europea. Il problema non è Raffaele Fitto di per sé, ma una maggioranza estesa ai nazionalisti. L’ECR, il gruppo di Fratelli d’Italia, ha sostenuto tutti i Commissari durante le audizioni e settimana prossima a Strasburgo voterà sì al bis di Ursula. Nascerà così la grande coalizione europea che va dai socialisti all’ECR, unperleche non potrà alla prova dei fatti resistere più di una plenaria.