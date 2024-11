Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 0-2, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata delle scozzesi nel terzo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50: Due stonea puinto dopo 8 tiri13.47: Una stone scozzese a punto dopo 4 tiri del quarto end13.43: Non riesce la doppia bocciata che avrebbe regalato il doppio punto all’a Stefania Constantini che lascia una stone scozzese a punto.avanti 0-2 ma stavolta ci stava il rischio13.38: Ancora una stone azzurra dopo la bocciata di Zardini Lacedelli a punto dopo 12 tiri delend13.35: Una stone azzurra a punto a metà delend ma ci sono due stonee un’altrana nella casa13.32: Bene Romei in appoggio alla stone scozzese nella casa13.31: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri delend13.28: End annullato,avanti 0-1,che resta all’13.24: Sempre casa libera quando mancano 4 tiri alla fine dell’end, si va verso l’annullamento13.