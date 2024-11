Quotidiano.net - L’aeroporto di Gatwick nel caos, terminal evacuato e voli cancellati

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 22 novembre 2024 –aldia Londra,poco prima delle 11 di oggi per un non meglio precisato allarme sicurezza. Gran parte delsud del secondo scalo più importante del Regno Unito per numero di passeggeri, è stato fatto sgomberare.. Anche i treni attualmente non fermano. Il gestore delha fatto sapere che l’emergenza è scattata a scopo precauzionale per permettere gli accertamenti. Notizia in aggiornamento