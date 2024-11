Gaeta.it - La giordania si fa notare al world food tourism forum: un viaggio nella tradizione culinaria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, svoltosi a Manama, in Bahrain, il 18 e 19 novembre, ha offerto allaun’importante piattaforma per mostrare la sua ricca. Questo evento internazionale, alla sua nona edizione, ha riunito esperti e professionisti del settore turistico, analizzando il potenziale del turismo gastronomico nell’ampliare l’attrattiva delle destinazioni e nel promuovere esperienze diautentiche.L’evento e la sua importanza per laIl, promosso dall’UNe dal Basque Culinary Center, ricopre un ruolo fondamentalevalorizzazione del turismo dedicato al cibo. Quest’anno, per la prima volta, l’evento si è tenuto in Medio Oriente, dimostrando l’interesse crescente per questa regione nel settore gastronomico.