La confessione di Chiara Petrolini | Ho seppellito il bimbo in giardino

L’interrogatorio della ragazza, accusata di aver partorito e poi ucciso i suoi due neonati seppellendoli innell ultime ore è stata interrogata dal pm Francesca Arienti.Il parto, spiega la: «è avvenuto di notte, in camera mia. I miei non c’erano, non ricordo dove fossero andati». Il tutto «è durato poco. Quando è nato, ho provato a scuoterlo per vedere se respirava, ma era morto e allora mi è passato per la testa di metterlo nel».A Parma è accusata di omicidio volontario: si attende di capire se ilfosse davvero morto o meno. Il parto risale a maggio.«l’ho sepolto nel mio, come questa volta». Prima l’ha «avvolto in una salvietta» e poi la buca «l’ho fatta io con le mie mani».dice di non aver detto nulla alla famiglia, poichè una nonna stava male: «Io l’accompagnavo sempre a fare le cure e dire una cosa così mi sembrava un peso in più».