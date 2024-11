Latuafonte.com - Inganno mortale come finisce: spiegazione finale del film

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 21 Novembre 2024 10:02 pm by Redazioneè unthriller del 2017 diretto da Jeff Beesley. La trama segue la vita di Gabrielle, la quale è sposata con Parker, noto uomo d’affari, e hanno una figlia adolescente. Durante un’escursione in rafting, i due coniugi hanno un incidente, durante il quale lui scompare, mentre viene travolto dal fiume.: riassunto della tramaLeggi anche: Misteri di famiglia (2022)delLa trama diinizia con Gabrielle e suo marito Parker che festeggiano il loro 20esimo anniversario. Partono insieme per una romantica gita in kayak, mentre lui dimostra di essere più interessato al lavoro. Durante il secondo giorno, le acque del fiume sono agitate. Avviene un incidente e Parker scompare tra le acque.