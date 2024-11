Iodonna.it - Fino al 4 maggio 2025 un allestimento d’eccellenza con opere di Monet, Renoir, Delacroix e Courbet

Firenze, 21 nov. (askanews) – Arrivano a Firenze, al Museo degli Innocenti, 70 capolavori dell’Impressionismo, che per lo più fanno parte della raccolta itinerante, Peindre en Normandie. Ad impreziosire l’esposizione lo straordinariovoluto da Arthemisia, che crea un viaggio in grado di soddisfare ogni livello di esigenza, dal bambinoal grande esperto di arte. "Max Liebermann. Un impressionista di Berlino" guarda le foto Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi: Berthe Morisot, faro dell’impressionismo › L’Impressionismo compie 150 anni, le pittrici coraggiose Impossibile descrivere la bellezza e le sensazioni che suscitano questedi, Boudin nel loro pellegrinaggio estetico ed interiore in Normandia, in un’evoluzione, spirituale ed anche tecnica grazie all’influenza di pittori inglesi come Turner e Parkes, che finirà col porre le basi dell’arte nabis e persino, attraverso un’astrazione delle forme che qui inizia a farsi sentire, del cubismo.