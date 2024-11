Lapresse.it - Finale Billie Jean King Cup 2024, Binaghi: “Diritti tv su donne? Li abbiamo offerti ma la Rai ha detto no”

Tiene ancora banco la polemica per la mancata diretta in Rai delladellaCup nella quale hanno trionfato le azzurre. “Nessuno della Rai ci ha mai chiesto di dargli idellaCup. Anzi, è vero il contrario; noi li avevamoa loro quale contropartita deisimulcast del torneo Wta di Palermo”. Così a LaPresse il presidente della Federtennis Angelo, replicando al direttore di Rai Sport Jacopo Volpi che ieri si era difeso dalle accuse della Europarlamentare M5S Carolina Morace, che aveva parlato di “discriminazione” della Rai tra tennis maschile e femminile.“Noichiesto ia Supertennis ma non ce li hanno dati”, avevaa LaPresse Volpi. “Purtroppo non è assolutamente vero – ha aggiuntoal telefono da Malaga, dove domani l’Italia si giocherà l’accesso indi Coppa Davis contro l’Australia – Nessuno della Rai ci ha mai chiesto di dargli idellaCup.